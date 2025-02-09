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Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Strasbourg ile Montpellier 21. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 12:10
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Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Strasbourg ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MONTPELLIER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Montpellier maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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