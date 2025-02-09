Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Strasbourg ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MONTPELLIER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Montpellier maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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