Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 20. haftada Toulouse ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - NICE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Nice maçı 2 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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