Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Reims - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 20. haftada Reims ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS- NANTES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Nantes maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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