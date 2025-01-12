PSG - St Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. haftada PSG ile St Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - St Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ST. ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - St Etienne maçı 12 Ocak Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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