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Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken PSG ile Lyon, 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:20
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PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 15. haftada PSG ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lyon maçı 15 Aralık Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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