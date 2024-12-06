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Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre 0-0 PSG | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

Auxerre 0-0 PSG | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

PSG, Fransa Ligue 1'in 14. haftasında deplasmanda Auxerre ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz beraberlik ile bitti. Fransız devi ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 01:14
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Auxerre 0-0 PSG | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider PSG, Auxerre'e ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 biterken Paris ekibi üst üste ikinci kez ligde puan kaybı yaşadı. İşte maçtan detaylar...

PSG'ın 28. dakikada Fabian Ruiz ile bulduğu gol ofsayta takıldı ve geçersiz sayıldı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta ikinci yarıda da taraflar fileleri havalandırmayı başaramadı ve maç 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.

Ligue 1'de üst üste ikinci maçta puan kaybı yaşayan PSG puanını 34 yaptı ve en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

Auxerre ise puanını 20 yaparak 8. sıradaki yerini maç fazlası ile korudu.

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