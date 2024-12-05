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Haberler Fransa Ligue 1 Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lille ile Brest, 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
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Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 14. haftada Lille ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİLLE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille-Brest maçı 6 Aralık Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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