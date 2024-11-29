Rennes - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 13. haftada Rennes ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes - Saint-Etienne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Saint-Etienne maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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