  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nice ile Strasbourg, 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 12. haftada Nice ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Strasbourg maçı 24 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
Buruk'tan şaşırtan hamle! O isim forvet olacak
DİĞER
SON DAKİKA: Fırtına Onuachu'dan vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor'dan kanca...
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fırat Sarı'da!
Macarlardan Türkiye değerledirmesi
Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Roma maçı ne zaman? Napoli - Roma maçı ne zaman? 11:18
Torino - Monza maçı ne zaman? Torino - Monza maçı ne zaman? 11:14
Como - Fiorentina maçı ne zaman? Como - Fiorentina maçı ne zaman? 11:11
Genoa - Cagliari maçı ne zaman? Genoa - Cagliari maçı ne zaman? 11:07
Alperen varsa galibyet var! Alperen varsa galibyet var! 11:01
Macarlardan Türkiye değerledirmesi Macarlardan Türkiye değerledirmesi 11:00
Daha Eski
Nice - Strasbourg maçı ne zaman? Nice - Strasbourg maçı ne zaman? 10:38
Auxerre - Angers maçı ne zaman? Auxerre - Angers maçı ne zaman? 10:35
Nantes - Le Havre maçı ne zaman? Nantes - Le Havre maçı ne zaman? 10:31
Lille - Rennes maçı ne zaman? Lille - Rennes maçı ne zaman? 10:28
Borussia Mönchengladbach - St Pauli maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach - St Pauli maçı ne zaman? 10:23
Buruk'tan şaşırtan hamle! O isim forvet olacak Buruk'tan şaşırtan hamle! O isim forvet olacak 10:23