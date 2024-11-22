  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Reims ile Lyon, 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 12. haftada Reims ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reims - Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lyon maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

A Milli Takım'ın rakibi belli oldu!
REKLAM - Paraf
DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Annesinin oğlu"
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Enerji Forumu'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Garcia'dan Osimhen açıklaması!
Hakim Ziyech'e sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Macaristan Futbol Takımı nasıl? Kadroda hangi futbolcular var? Piyasa değerleri... Macaristan Futbol Takımı nasıl? Kadroda hangi futbolcular var? Piyasa değerleri... 14:42
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Uluslar Ligi play-off Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Uluslar Ligi play-off 14:37
Reims - Lyon maçı ne zaman? Reims - Lyon maçı ne zaman? 13:47
A Milli Takım'ın rakibi belli oldu! A Milli Takım'ın rakibi belli oldu! 13:45
Etienne - Montpellier maçı ne zaman? Etienne - Montpellier maçı ne zaman? 13:43
Lens - Marsilya maçı ne zaman? Lens - Marsilya maçı ne zaman? 13:39
Daha Eski
G.Saray'da Bodrum FK hazırlıkları tamam G.Saray'da Bodrum FK hazırlıkları tamam 13:27
Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman? Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman? 13:16
Wolfsburg - Union Berlin maçı ne zaman? Wolfsburg - Union Berlin maçı ne zaman? 13:13
Malatyaspor tekrar taraftar karşısında Malatyaspor tekrar taraftar karşısında 13:11
Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman? Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman? 13:09
Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? 13:06