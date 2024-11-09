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Haberler Fransa Ligue 1 Stade Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Stade Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Stade Rennes ile Toulouse, 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stade Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 14:10
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Stade Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Stade Rennes - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 11. haftada Stade Rennes ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stade Rennes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stade Rennes - Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stade Rennes - Toulouse maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2ekranlarından canlı yayınlanacak.

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