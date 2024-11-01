PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 10. haftada PSG ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lens maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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