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Haberler Fransa Ligue 1

Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lens ile Lille, 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 13:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 14:20
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Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 9. haftada Lens ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Lille maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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