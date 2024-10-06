Reims - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Montpellier 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Montpellier maçı 6 Ekim Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN Sports Tod'dan canlı yayınlanacak.