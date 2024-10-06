RC Strasbourg - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. RC Strasbourg ile Lens 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RC Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RC STRASBOURG - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RC Strasbourg - Lens maçı 6 Ekim Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN Sports Tod'dan canlı yayınlanacak.