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Haberler Fransa Ligue 1

Lyon - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Lyon sahasında Nantes'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 11:57 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 11:57
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Lyon - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Nantes 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Nantes maçı 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports Max 2 ile beIN Sports Tod'dan canlı yayınlanacak.

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