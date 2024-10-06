Brest - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Le Havre 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Le Havre maçı 6 Ekim Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve beIN Sports Tod'dan canlı yayınlanacak.