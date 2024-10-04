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Haberler Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Saint-Etienne ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 10:05
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Saint-Etienne - Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Saint-Etienne ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Auxerre maçı 5 Ekim Cumartesi günü TSİ saat 18.00'da oynanacak. Müsabaka Bein Sports ve beIN Connect platformunda canlı yayınlanacak.

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