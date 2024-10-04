Rennes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Rennes ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Monaco maçı 5 Ekim Cumartesi günü TSİ saat 22.00'da oynanacak. Müsabaka Bein Sports ve beIN Connect platformunda canlı yayınlanacak.