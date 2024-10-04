Lille - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Lille ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille -Toulouse maçı 5 Ekim Cumartesi günü TSİ saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Bein Sports ve beIN Connect platformunda canlı yayınlanacak.