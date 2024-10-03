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Haberler Fransa Ligue 1

Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele devam ediyor. Marsilya ile Angers, 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 13:35 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 13:50
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Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. haftada Marsilya ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Angers maçı 4 Ekim Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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