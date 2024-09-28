Toulouse FC - Olympique Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse FC - Olympique Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Toulouse FC ile Olympique Lyon 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse FC - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE FC - OLYMPIGUE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse FC - Olympique Lyon maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 5'de canlı yayınlanacak.