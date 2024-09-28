Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Strasbourg ile Marsilya 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Marsilya maçı 29 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te yayınlanacak.

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