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Haberler Fransa Ligue 1

Nantes - Saint-Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Saint Etienne 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nantes - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:20
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Nantes - Saint-Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Saint Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Nantes ile Saint Etienne 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - SAINT ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Saint Etienne maçı 29 Eylül Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı henüz bilinmiyor.

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