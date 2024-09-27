Monaco - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Monaco - Montpellier karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monaco - Montpellier MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Montpellier maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.