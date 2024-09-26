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Haberler Fransa Ligue 1

Auxerre - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Auxerre ile Brest, 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:40
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Auxerre - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 6. haftada Auxerre ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Auxerre - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Brest maçı 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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