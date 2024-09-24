DİĞER
Ndombele yine en iyi 11’e girdi!
Geçen sezon G.Saray'da yokları oynayan Tanguy Ndombele, eski takımı Nice'de kendini buldu. Bu sezon iyi bir performans gösteren Fransız orta saha, bir kez daha haftanın en iyi 11'ine seçildi. St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü atan Ndombele, L'Equipe'in belirlediği haftanın 11'inde yer aldı. 3. haftada da ilk 11'e seçilen Ndombele, bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.