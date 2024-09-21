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Haberler Fransa Ligue 1

Rennes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Rennes ile Lens, 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 08:20
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Rennes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. haftada Rennes ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes - Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Lens maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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