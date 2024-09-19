Nice - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Saint Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. haftada Nice ile Saint Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Saint Etienne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Saint Etienne maçı 20 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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