Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 4. hafta maçında Saint-Etienne ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT-ETIENNE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne - Lille maçı 13 Eylül Cuma günü TSİ saat 21.45'de oynanacak. Müsabaka Bein Sports ve beIN Connect platformunda canlı yayınlanacak.