Reims - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Reims ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Rennes maçı 1 Eylül Pazar günü saat 18:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.