Monaco - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Monaco ile Lens karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lens maçı 1 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.