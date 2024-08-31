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Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lille ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 13:28
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Lille - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lille ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİLLE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - PSG maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

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