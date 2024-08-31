Le havre - Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le havre - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Le havre ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le havre - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le havre - Auxerre maçı 1 Eylül Pazar günü saat 18:00'de beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.