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Angers - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Angers ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Angers - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 13:35
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Angers - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Angers ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Nice maçı 1 Eylül Pazar günü saat 18:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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