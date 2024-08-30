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Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele devam ediyor. Lyon ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 10:25 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 09:13
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Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Strasbourg maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21:45'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de ekranlarından canlı yayınlanacak.

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