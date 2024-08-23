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Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Saint Etienne ile Le Havre, 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 13:42
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Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Saint Etienne - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 2. haftada Saint Etienne ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saint Etienne - Le Havre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint Etienne - Le Havre maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te ekranlarından canlı yayınlanacak.

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