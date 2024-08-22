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PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. PSG ile Montpellier, 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 12:11
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PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 2. haftada PSG ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Montpellier maçı 23 Ağustos Cuam günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ile TOD TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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