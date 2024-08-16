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Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Reims ile Lille, 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:41
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Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 1. haftada Reims ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lille maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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