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Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Le Havre ile PSG, 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:57 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 08:12
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Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan ilk hafta maçıyla başlıyor. Le Havre ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - PSG maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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