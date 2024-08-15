Haberler Fransa Ligue 1

Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Le Havre ile PSG, 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan ilk hafta maçıyla başlıyor. Le Havre ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - PSG maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
F.Bahçe'de Jose Mourinho tartışması!
DİĞER
40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
Fenerbahçe orta sahasına Alman Panzeri!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman? Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman? 13:50
Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman? Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman? 13:46
Manchester United - Fulham maçı ne zaman? Manchester United - Fulham maçı ne zaman? 13:34
Pendikspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Pendikspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 13:29
F.Bahçe'de Jose Mourinho tartışması! F.Bahçe'de Jose Mourinho tartışması! 13:09
Bülent Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı! Bülent Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı! 13:07
Daha Eski
Real Madrid ve Ancelotti tarihe geçti! Real Madrid ve Ancelotti tarihe geçti! 13:01
Bodrum FK yeni transferine kavuştu! Bodrum FK yeni transferine kavuştu! 12:52
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı... G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ta tutunamamıştı... 12:42
Fenerbahçe orta sahasına Alman Panzeri! Fenerbahçe orta sahasına Alman Panzeri! 12:40
Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! G.Saray'ın Konya maçı 11'i Buruk'tan flaş Batshuayi kararı! G.Saray'ın Konya maçı 11'i 12:09
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 11:48