Mbappe sabırsız

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe, Real Madrid olması beklenen yeni takımının birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi. Fransız yıldız, "Mutlu olmak istiyorum, hayatımda ilk kez ülkemden ayrılıyorum ve çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir deneyim olacak. Yeni takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Kupalar kazanmak, yeni takım arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum" dedi.

MİLAN HAYRANIYIZ

İtalyan futboluyla ilgili de konuşan ve sürpriz itiraflarda bulunan 24 yaşındaki Fransız yıldız golcü, "İtalyan futbolu mu? Ne olacağını asla bilemezsiniz. Her zaman şunu söylüyordum: Bir gün İtalya'ya gidersem kesinlikle Milano'ya giderim. Çocukken AC Milan'ın büyük bir hayranıydım ve Serie A'yı, her Milan maçını izliyorum. Tüm ailem büyük bir Milan hayranıdır" değerlendirmesinde bulundu.

PSG PARASINI VERMEDİ

Mbappe, PSG ile mahkemelik oluyor. Fransız L'Equipe'in haberine göre; PSG yönetimi, Mbappe'nin Nisan ayı maaşının yanı sıra Şubat ayı ikramiyelerini ödemedi. Yıldız oyuncu ve avukatları, yönetimin bunu Mbappe'nin takımdan ayrılma kararı almasını sindiremedikleri için yaptığını düşünüyor.