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Yusuf’tan Milan’a yeşil ışık

Fransız ekibi Lille'le kontratı biten milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geleceği ile konuştu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Yusuf’tan Milan’a yeşil ışık

Fransız ekibi Lille'le kontratı biten milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geleceği ile konuştu. Fransa'dan So Foot'a konuşan Yazıcı, "Birçok büyük kulübün ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz" dedi. 27 yaşındaki tecrübeli forvet, 2019'da 18.5 milyon euro'ya transfer olduğu Lille'de, bu sezon 42 maçta 12 gol, 4 asist yaptı.

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