Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Metz ile Lens karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 17:30
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Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Lens maçı 12 Nisan Cuma günü saat 22:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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