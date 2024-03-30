Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Brest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 15:28
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Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Lorient - Brest maçı 31 Mart Pazar günü saat 14:00'te BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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