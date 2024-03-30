Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORİENT - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Brest maçı 31 Mart Pazar günü saat 14:00'te BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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