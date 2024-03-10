TRANSFER HABERLERİ - İki Avrupa devi Yusuf Yazıcı'nın peşinde!
Son dakika transfer haberleri... Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya, Avrupa'nın önemli iki kulübünün talip olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...
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Sabah'ın RMC Sport'tan aktardığı habere göre; Yusuf Yazıcı için Milan ve Napoli'nin devreye girdiği yazıldı. Milan ve Napoli'nin yeni sezon için Yusuf Yazıcı ile görüşmek için Fransa'ya gittiği ve oyuncuyla masaya oturduğu ifade edildi.
Sözleşme konusunda Lille anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın gelecek olan tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor. Yeni takımına imza atması beklenen milli oyuncu 5 yıl süren Lille kariyerini de sonlandırmış olacak.
Lille'in 11 golle Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu konumunda yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lille 1 lig ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu, toplamda görev aldığı 127 karşılaşmada 27 gol ve 14 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Yusuf Yazıcı sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
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