TRANSFER HABERLERİ - İki Avrupa devi Yusuf Yazıcı'nın peşinde!

Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019 yılında 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu.

Lille'de kendisini gösteren ve Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı. Daha sonra beklentilerin altında kalan milli yıldız, 2022 yılında ara transferde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.