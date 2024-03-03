Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Metz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 10:00
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Nantes - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Metz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Metz maçı 3 Mart Pazar günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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