Rennes - Lorient maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Lorient kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Lorient maçı 3 Mart Pazar günü saat 19:05'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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