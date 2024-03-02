Brest - Le Havre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Le Havre maçı 3 Mart Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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