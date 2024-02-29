Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 14:30
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Monaco - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - PSG maçı 1 Mart Cuma günü saat 23:00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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